橋本環奈、主演ドラマ現場への大量差し入れが話題「山積みで壮観」「気配り上手」
【モデルプレス＝2025/11/27】フジテレビ系2026年1月期の月9ドラマ「ヤンドク！」（1月12日スタート／毎週月曜21時〜※初回30分拡大）の公式X（旧Twitter）が11月25日に更新され、同ドラマで主演をつとめる女優の橋本環奈からの差し入れが披露された。
【写真】26歳朝ドラ女優「山積みで壮観」大量差し入れしたもの
「とある撮影日 環奈さんが現場に差し入れを入れてくださいましたぁー！」という説明とともに、ポテトチップスやクッキーなど、たくさんのお菓子が積まれている横で、ピースをして笑顔を見せている橋本の写真が公開された。お菓子の上には「差入れ 橋本環奈」と名前の入った熨斗も飾られている。
この投稿は「お菓子山積みで壮観」「食べ応えある量」「気配り上手」「いい笑顔」「ドラマ楽しみです」「こんなにあったら迷っちゃう」などと反響を呼んでいる。
本作は、橋本演じるバリバリのヤンキー娘、田上湖音波（たがみ・ことは）が猛勉強の末に、脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。主人公は、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
