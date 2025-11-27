元日向坂46東村芽依、ツインプラネット所属を発表「より一層精進してまいります」【コメント全文】
【モデルプレス＝2025/11/27】元日向坂46の東村芽依（27）が11月27日、ツインプラネットに所属したことを発表した。
【写真】27歳元日向坂46メンバー、美しさ際立つ卒業時の姿
東村は2016年、けやき坂46（現・日向坂46）の1期生としてデビュー。「奈良から来たマイペース代表」をキャッチコピーに“めいめい”の愛称で親しまれ、中心メンバーとして活躍。「日向坂イチの泣き虫」としても人気を博し、2025年1月、惜しまれながらも同グループを卒業した。グループの中でも圧倒的に女性ファンが多く、今後の彼女のファッション、美容、ライフスタイルも注目を集めている。
東村は「アイドルは卒業しましたが、新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう何事にも挑戦し、より一層精進してまいります。今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします」と呼びかけている。（modelpress編集部）
この度、ツインプラネットに所属させていただくことになりました。
これまで約9年間お世話になった前事務所関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。
アイドルは卒業しましたが、新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう何事にも挑戦し、より一層精進してまいります。
今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします。
東村芽依
【Not Sponsored 記事】
◆東村芽依、ツインプラネット所属を発表
◆コメント全文
