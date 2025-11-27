乃木坂46本日卒業の久保史緒里、自宅でリラックス中の初エッセイ表紙解禁【LOST LETTER】
【モデルプレス＝2025/11/27】11月27日に乃木坂46を卒業する久保史緒里が、12月16日に初の書き下ろしエッセイ「LOST LETTER」（幻冬舎）を発売。このたび、エッセイの表紙が解禁された。
【写真】乃木坂46久保史緒里、気づかれなかった大胆ヘアカット
27日、横浜アリーナで卒業コンサート2日目を迎え、乃木坂46から卒業する久保。本書には手紙を手放した屋久島の夜と、手紙を綴ってきた自宅で撮影した写真を収録。表紙には、自宅での久保の、リラックスした何気ない一瞬をとらえた写真を使用した。「乃木坂46のオールナイトニッポン」で度々語られる久保の部屋の様子が垣間見られる1枚だ。（modelpress編集部）
久保の部屋には、トップアイドルとして生きてきた9年間に綴った、けれども渡せなかった約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに彼女は訪れた屋久島でその手紙たちを燃やすことにした。その旅の道中や縄文杉への登山で去来した思いを綴ったエッセイと、「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が読者に宛てて自身の人生経験を凝縮して書き下ろした17通の手紙からなる1冊である。幼い頃から卒業を目前に控えた現在に至るまでを振り返るロングインタビューに加え、手紙を手放した屋久島の夜と手紙を綴ってきた自宅で撮影した貴重な写真も収録されている（撮影：細居幸次郎／田中瞳）。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久保史緒里「LOST LETTER」表紙解禁
◆久保史緒里、初の書き下ろしエッセイ「LOST LETTER」
