渡辺美奈代、作り置き5品時短料理を披露「参考になる」「親近感」と反響
【モデルプレス＝2025/11/27】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が11月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。作り置き料理をする様子を公開し、話題を呼んでいる。
56歳元おニャン子「キッチンも素敵」時短料理5品作る姿
渡辺は「私がキッチンで淡々と作り置きをする日！」というタイトルで「ちょっとだけ作り置きをしていこうかなと思います」と動画をスタート。広々としたキッチンで、作り置き5品を料理する様子を公開した。
渡辺は手際よく、カリカリ梅を味付けに使ったゴーヤのピクルス、茹でじゃがいものパックを利用した野菜たっぷりのコンソメ、ささみをポリ袋に入れレンジで調理するささみと大葉ときゅうりの和え物、ヤングコーンとオクラの豚肉巻き、ハーブサラダチキンの5品を調理した。
この投稿には「全部おいしそう」「参考になる」「親近感」「彩りが綺麗」「工夫して料理してて尊敬」「キッチンも素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
56歳元おニャン子「キッチンも素敵」時短料理5品作る姿
◆渡辺美奈代、作り置き5品をクッキング
渡辺は「私がキッチンで淡々と作り置きをする日！」というタイトルで「ちょっとだけ作り置きをしていこうかなと思います」と動画をスタート。広々としたキッチンで、作り置き5品を料理する様子を公開した。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「全部おいしそう」「参考になる」「親近感」「彩りが綺麗」「工夫して料理してて尊敬」「キッチンも素敵」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】