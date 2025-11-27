6,000個のスパイクでセルフ全身指圧！　“クセになる痛さ”が話題沸騰中の「シャクティマット」を体験してみた

11月19日〜22日、指圧マットを中心にセルフケアグッズを展開する「シャクティジャパン」は代々木公園BE STAGE内『＆102』にて初のポップアップ販売＆体験会を開催しました。

SNSやメディアで芸能人の愛用品として紹介され、昨今注目度が高まっているシャクティマット。10月に発売された最新モデル「シャクティ プレミアムマット」の体験もできるということで、ポップアップにお邪魔してアイテムの特徴を伺ってきました。

■世界で注目を集める「Shakti」とは？

「Shakti」とは、2014年にニュージーランドで誕生したウェルネスブランドです。その後、2022年に「Shakti Japan」を設立。インド発祥の指圧文化を現代のライフスタイルに融合させ、心身の安らぎとウェルビーイングを広げる製品展開を行っています。

なかでも指圧マット「シャクティマット」は無数の鋭いスパイクが筋肉をゆるめ、血行を促進してくれるセルフケアアイテムとして、寝不足や体のコリに悩む人々の中でじわじわと話題になっています。

そして、マットはインドの女性職人によって一つひとつ丁寧に手作りされているとのこと……！ マット作りは現地の女性たちにとっての収入源になっています。利益の一部はインド国内の医療・教育・地域支援プロジェクトに寄付され、社会貢献にもなっているのだとか。

■無数のスパイクが全身をじんわり解きほぐす

実際にマットを見てみると、全面にびっしり取り付けられたスパイクが鋭すぎてびっくり！ 軽く手で触れただけでも刺さるような痛みを感じ、「今からこの上に寝転ぶなんて大丈夫？」と思わず心配になってしまいます。

しかし、この鋭さこそが身体を解きほぐすポイントなのだそう。医療グレードのABSプラスチックで作られたスパイクは鋭く耐久性のある設計になっており、首・肩・背中のツボを刺激してくれます。

試しに寝転んでみると、腰かけた瞬間は痛みを感じるものの、しっかりと横たわると上半身がスパイクで支えられ、不思議と安定感があります。

5分程寝転んでいると、少しずつ緊張が解け、首や肩回りが温かくなります。固まっている部分を集中的にほぐす一般的なマッサージグッズとは異なり、背中全体の緊張がほどける感覚が新鮮でした。

スパイクの数は、一番スタンダードな「オリジナル」モデルで約6,000個！ 強度はライト・オリジナル・アドバンスの3段階あり、ライトはスパイクの数が約8,000個、アドバンスは約4,000個と強度によってスパイクの数が大きく異なります。実は、スパイクの数が多い方が体重が分散されるため、やさしい指圧を体感することができるのだそう。

使い方としては、寝転んで上半身全体をほぐすほか、座った状態で腰の後ろに当てたり、ふくらはぎに当てたりなど気になる部位に合わせて使用できます。わたしはマットの上に立ち、足踏みしながら足裏をほぐす使い方が足先からじんわりと温められるのでお気に入りでした！

また、マットの他に手軽に使うことのできるボールタイプの製品も登場。手のひらサイズのため、インテリアの邪魔をせず、自宅でもオフィスでもコリが気になった時にリラックスできますよ。

■シャクティマットで始める、心と体を整えるセルフケア

SNSで印象的なビジュアルを見かけて気になってはいたものの、実際どの程度痛いのか少しドキドキしていましたが、特別なエクササイズは必要なく、寝転ぶだけで筋肉が刺激される感覚はやみつきになりそうです。

痛みが徐々にほぐれ、体がポカポカする感覚は寒さで身体が縮こまりがちの冬にもぴったり。ぜひ、自宅で簡単に挑戦できるセルフケアアイテムとして試してみてくださいね。

■製品概要

シャクティ プレミアムマット

価格：Mat：23,000円／Pillow：14,000円、Set：33,300円

公式サイト：https://shaktimat.co.jp/

（取材・文：マイナビウーマン編集部）