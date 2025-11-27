ゴールデンボンバー樽美酒研二“白塗りなし”で目の腫れ報告 検査結果に心配の声「休んでください」「ストイックすぎ」
【モデルプレス＝2025/11/27】ゴールデンボンバーの樽美酒研二が11月25日、自身の公式Instagramを更新。目が腫れ上がったショットを公開し、話題になっている。
【写真】金爆メンバー“白塗りなし”目が腫れた素顔
樽美酒は「おはようございます、、痒いなあと思いながら嫌な予感して起きたらこんななってた笑」とつづり、“白塗りなし”の目が腫れ上がった状態のショットを公開。
さらに翌日26日には、アレルギー検査と血液検査の結果のショットも公開し、検査には問題がなかったと報告。「先生といろいろ話した結果、トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」「ただ結果がハッキリしてめちゃくちゃ安心してます」と原因も投稿している。
この投稿にファンからは「無理せず休んでください」「早く良くなりますように」「ストイックすぎる」「ほどほどに」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆樽美酒研二“白塗りなし”で目の腫れ＆検査結果報告
◆樽美酒研二の体調不良に心配の声
