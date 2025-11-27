高松市屋島山上の交流拠点施設「やしまーる」で、日本と海外のアーティストによる合同企画展示会がきょう（11月27日）から始まりました。

【写真を見る】讃岐と世界をつなぐアーティストが集結「やしまーる展示会」民谷螺鈿や讃岐かがり手まりなど【香川】

展示会は、国内外で高い評価を得ている5組のアーティストが作品を展示販売するものです。

パリの高級メゾン・クリスチャンディオールのコレクションにも採用された「民谷螺鈿」、香川県の伝統工芸である「讃岐かがり手まり保存会」、

パリで活躍するデザイナー「Aire de Jew（Hiroshi Nakayama）」、フランスの調香技術と日本の美意識を融合させた香水ブランド「çanoma（サノマ）」、そして瀬戸内の素材を活かしたジュエリーブランド「Matsuyoi」が参加しています。

Matsuyoiの原田諭起子さん（香川県在住）は、愛媛県産の宇和島真珠や高知県産珊瑚、新潟県産糸魚川翡翠を使ったジュエリーを出品しています。

珊瑚の魅力

珊瑚の魅力について、原田さんは「貴重性と日本の伝統的ストーリーをあわせもつ素材」だと話します。



（原田諭起子さん）

「日本の花嫁の髪を彩るかんざしに使われるなど日本女性にとって、親から受け継がれるとても大切な『お守り』のような存在であり、またその中でも四国・高知県産赤珊瑚は、学名で『Oxblood Red Coral』と言われる美しい血赤珊瑚と言われていて世界中を魅了している宝飾素材です。



珊瑚は、貴重性のある魅了する色と形、そして婚礼という日本の伝統的ストーリーを相持つ稀有な素材だと思っています」

ーその魅力をいかすためにどのような工夫をしているのでしょうか。



（原田さん）

「同じ四国というのもあるのですが、買い付けには必ず現地にいったり直接業者さんと話しながら、よりよい素材を買い付けています。



自然から生まれる貴重な素材を扱っていますので、その素材の色、形などの特徴をどう生かし、どうデザインに落とし込むかを常に考えています。



またジュエリーにするときも、加工方法など複雑な部分もありますので、珊瑚の業者さんに教えてもらいながら制作しています」

「どの作品もですが、伝統的な日本の宝飾素材を、普段からカジュアルにも身に着けていただけるようにデザインを考えています。



普段から伝統的な日本の宝飾素材を身に着けていただいて、その素材の良さとストーリーを感じていただけたらと思っています。



ちなみに、珊瑚、真珠は特に婚礼などにも使われる素材でもありますので、婚礼などのハレの日などでも使っていただけるといいかと思います」

展示会の概要

【概要】

名称：民谷螺鈿・讃岐かがり手まり保存会・Aire de Jew・Matsuyoi 合同企画Collaboration Showcase in 屋島山頂やしまーる

日時：2025年11月27日（木）～30日（日）9時～17時（最終日は15時まで）

会場：高松市屋島山上交流拠点施設 やしまーる 多目的ホール

アクセス：琴電屋島駅より山上シャトルバスで約10分、または屋島山上観光駐車場利用

問い合わせ先：株式会社松なみ Matsuyoi 原田諭起子 電話087-887-0896