DEEN、バンドブームを代表する80年代J-ROCK BANDの名曲カバーアルバム発売決定
DEENが、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックを最新のDEEN’sロックサウンドでカバーしたアルバムをリリースする。
■BOOWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、サザン…世代を超えて聴かれ続けている名曲の数々を収録
2021年にリリースしロングヒットとなった、DEEN初のジャパニーズシティポップカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりのカバーアルバム『ROCK IN CITY』。今作は、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックバンドの名曲をDEENが胸熱カバーする。
BOOWY（2つ目の「O」はストローク付きが正式表記）、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZといった80年代デビューバンドから、サザンオールスターズ、THE ALFEEのレジェンドアーティストまで、サブスク時代の今、世代を超えて聴かれ続けている、80年代を彩った名曲の数々を収録。
完全生産限定盤は、『地面師たち』や『イカゲーム』などのイラストで話題沸騰中のイラストレーター・ARUMANA描き下ろしイラストのオリジナルTシャツが付属。さらに、ステッカー＆アナザーフォトブックレット付きの超豪華愛蔵盤だ。絵柄はジャケットと合わせて後日公開。
初回限定盤は、全席ソールドアウトの全国ツアー最終日・東京公演を全曲完全収録。通常盤は、バンドのボーカル気分になれるボーナスディスク「band karaoke CD」付きとなる。
DEENは2026年1月から全国8都市を巡る全国ツアーの開催も決定しており、本アルバムの全形態にツアー会場限定の特典引き換え券も封入される。
また、本アルバム購入対象者限定のオンライン＆リアルイベントの開催も決定。店舗別特典も同時に発表された。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。
■リリース情報
2026.01.21 ON SALE
ALBUM『ROCK IN CITY ～band covers only～』
＜CD収録内容・曲順＞※（）内はオリジナルアーティスト
1.MARIONETTE（BOOWY）
2.フレンズ（REBECCA）
3.GLORIA（ZIGGY）
4.悲しみにさよなら（安全地帯）
5.ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)（サザンオールスターズ）
6.BE MY BABY（COMPLEX）
7.星空のディスタンス（THE ALFEE）
8.ENDLESS RAIN（X JAPAN）
9.青空（THE BLUE HEARTS）
10.DEAR FRIENDS（PERSONZ）
＜Blu-ray収録内容＞※初回生産限定盤のみ
『DEEN LIVE JOY -Break 26 ～ROCK ON!～ 2025/03/01 Zepp DiverCity(Tokyo)』
EAGLES STRIKE
手ごたえのない愛
SHE’S THE QUEEN
このまま君だけを奪い去りたい
DOOR
CLASH ～心の衝突～
KISSの行方
Teenage dream
少年
夢であるように
ROLLING LOVE
love me
瞳そらさないで
君さえいれば
果てない世界へ
眠ったままの情熱
EXTREME JOURNEY
Family
ROSES
DEEP IN MY SOUL ～上海ロックスター LAST EPISODE～
ひとりじゃない
YOU ARE MY OASIS
星降る夜、この星で
