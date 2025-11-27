DEEN、バンドブームを代表する80年代J-ROCK BANDの名曲カバーアルバム発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

DEENが、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックを最新のDEEN’sロックサウンドでカバーしたアルバムをリリースする。

■BOOWY、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、サザン…世代を超えて聴かれ続けている名曲の数々を収録

2021年にリリースしロングヒットとなった、DEEN初のジャパニーズシティポップカバーアルバム『POP IN CITY』に続く、5年ぶりのカバーアルバム『ROCK IN CITY』。今作は、バンドブームを代表する80年代のジャパニーズロックバンドの名曲をDEENが胸熱カバーする。

BOOWY（2つ目の「O」はストローク付きが正式表記）、REBECCA、ZIGGY、安全地帯、COMPLEX、X JAPAN、THE BLUE HEARTS、PERSONZといった80年代デビューバンドから、サザンオールスターズ、THE ALFEEのレジェンドアーティストまで、サブスク時代の今、世代を超えて聴かれ続けている、80年代を彩った名曲の数々を収録。

完全生産限定盤は、『地面師たち』や『イカゲーム』などのイラストで話題沸騰中のイラストレーター・ARUMANA描き下ろしイラストのオリジナルTシャツが付属。さらに、ステッカー＆アナザーフォトブックレット付きの超豪華愛蔵盤だ。絵柄はジャケットと合わせて後日公開。

初回限定盤は、全席ソールドアウトの全国ツアー最終日・東京公演を全曲完全収録。通常盤は、バンドのボーカル気分になれるボーナスディスク「band karaoke CD」付きとなる。

DEENは2026年1月から全国8都市を巡る全国ツアーの開催も決定しており、本アルバムの全形態にツアー会場限定の特典引き換え券も封入される。

また、本アルバム購入対象者限定のオンライン＆リアルイベントの開催も決定。店舗別特典も同時に発表された。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

■リリース情報

2026.01.21 ON SALE

ALBUM『ROCK IN CITY ～band covers only～』

＜CD収録内容・曲順＞※（）内はオリジナルアーティスト

1.MARIONETTE（BOOWY）

2.フレンズ（REBECCA）

3.GLORIA（ZIGGY）

4.悲しみにさよなら（安全地帯）

5.ミス・ブランニュー・デイ (MISS BRAND-NEW DAY)（サザンオールスターズ）

6.BE MY BABY（COMPLEX）

7.星空のディスタンス（THE ALFEE）

8.ENDLESS RAIN（X JAPAN）

9.青空（THE BLUE HEARTS）

10.DEAR FRIENDS（PERSONZ）

＜Blu-ray収録内容＞※初回生産限定盤のみ

『DEEN LIVE JOY -Break 26 ～ROCK ON!～ 2025/03/01 Zepp DiverCity(Tokyo)』

EAGLES STRIKE

手ごたえのない愛

SHE’S THE QUEEN

このまま君だけを奪い去りたい

DOOR

CLASH ～心の衝突～

KISSの行方

Teenage dream

少年

夢であるように

ROLLING LOVE

love me

瞳そらさないで

君さえいれば

果てない世界へ

眠ったままの情熱

EXTREME JOURNEY

Family

ROSES

DEEP IN MY SOUL ～上海ロックスター LAST EPISODE～

ひとりじゃない

YOU ARE MY OASIS

星降る夜、この星で

