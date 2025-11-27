昼間は青空も 夜は天気が下り坂、折り畳み傘があると安心【これからの天気(27日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は発表されていません。
◆27日(木)これからの天気
昼間は青空が広がるでしょう。夜は天気が下り坂に向かい、雨や雷雨となるところがありそうです。
お帰りが遅くなる方は、念のため折りたたみ傘があると安心です。
降水確率は、夕方にかけては各地とも低いものの、夜は佐渡市・湯沢町で50%と高くなっています。
◆27日(木)の予想最高気温
最高気温は、16～17℃の予想です。
昨日より2～7℃高く、11月上旬並みの陽気となるところが多いでしょう。
日なたでは、日差しのぬくもりが感じられそうです。
◆警報・注意報
現在、県内に警報・注意報は発表されていません。
◆27日(木)これからの天気
昼間は青空が広がるでしょう。夜は天気が下り坂に向かい、雨や雷雨となるところがありそうです。
お帰りが遅くなる方は、念のため折りたたみ傘があると安心です。
降水確率は、夕方にかけては各地とも低いものの、夜は佐渡市・湯沢町で50%と高くなっています。
◆27日(木)の予想最高気温
最高気温は、16～17℃の予想です。
昨日より2～7℃高く、11月上旬並みの陽気となるところが多いでしょう。
日なたでは、日差しのぬくもりが感じられそうです。