これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内に警報・注意報は発表されていません。



◆27日(木)これからの天気

昼間は青空が広がるでしょう。夜は天気が下り坂に向かい、雨や雷雨となるところがありそうです。

お帰りが遅くなる方は、念のため折りたたみ傘があると安心です。

降水確率は、夕方にかけては各地とも低いものの、夜は佐渡市・湯沢町で50%と高くなっています。



◆27日(木)の予想最高気温

最高気温は、16～17℃の予想です。

昨日より2～7℃高く、11月上旬並みの陽気となるところが多いでしょう。

日なたでは、日差しのぬくもりが感じられそうです。