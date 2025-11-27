2025年11月26日、香港メディア・香港01は、広東省中山市にあるキヤノンの工場が閉鎖を発表したと報じた。

記事は、キヤノン（中山）弁公設備有限公司の運営停止に関する公告が26日にネット上で公開され、公告には「経営環境に重大な変化が発生したため、生産・経営活動を終了し、閉鎖することを決定した」と記載されていたことを伝えた。

記事によると、公告は、レーザープリンター市場がここ数年縮小し続けてしていること、中国国内のブランドが急速に発展していることにより経営圧力が日増しに高まったと説明。さまざまな対策を講じたものの状況は好転せず、本社の慎重な検討の結果、閉鎖を決定したとのことだ。

また、決定が従業員の生活やキャリアアップに大きな影響を与えることに対して深い謝罪の意を示すとともに、中国の労働契約法や関連法規に厳格に従って従業員の扱いを適切に行い、その権利を守ることを約束。法定基準より高い補償プランを定め、従業員への影響の軽減に努める姿勢を示したという。

記事は、キヤノン（中山）弁公設備有限公司について、2001年の設立で主にカラー・モノクロレーザープリンターの生産を行っており、主に海外の複数市場に向けて販売していたと紹介。ピーク期には世界で最も重要なモノクロプリンター製造拠点の一つとなり、生産量が世界の半数を閉めていたとし、2022年4月には累計生産台数が1億1000万台を突破したと伝えた。（編集・翻訳/川尻）