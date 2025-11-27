【年末年始･高速道路の渋滞予測】（東名･名神･新東名･中央道･伊勢湾岸道）ピークはいつ？【東海版】上り・下り
NEXCO中日本は、今年の年末年始（12月26日～1月4日まで）における高速道路の渋滞予測を発表しました。
特に渋滞が激しくなると予想されるのは、下り線は1月2日（金）、上り線は1月2日（金）と1月3日（土）です。この期間中は、10km以上の渋滞が合計98回（下り線42回、上り線56回）発生すると予測されています。
【特に長い渋滞予測】
〈下り〉
■東名 綾瀬スマートIC付近 12月30日午前7時･1月2日午前10時･3日午前11時 →最大25キロ
■東名阪道（伊勢道）鈴鹿IC付近 1月3日正午→最大30キロ
■中央道 小仏トンネル付近 1月2日午後4時→最大25キロ
【最大渋滞長20km以上の予測一覧】
▼下り線
12月26日(金)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク午前8時)
12月27日(土)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク午前10時)
12月28日(日)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク午前11時)
東名阪道 亀山PAスマートIC付近: 最大20km (ピーク午前9時)
12月29日(月)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク午前8時)
東名阪道 亀山PAスマートIC付近: 最大20km (ピーク午前9時)
12月30日(火)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大25km (ピーク午前7時)
東名 秦野中井IC付近: 最大20km (ピーク午前8時)
12月31日(水)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク午前10時)
1月1日(木)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク午前10時)
1月2日(金)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大25km (ピーク午前10時)
中央道 日野BS付近: 最大20km (ピーク午前9時)
1月3日(土)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大25km (ピーク午前11時)
▼上り線
1月1日(木)
東名 都夫良野TN付近: 最大20km (ピーク午後4時)
1月2日(金)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク正午)
東名 都夫良野TN付近: 最大20km (ピーク午後4時)
中央道 小仏TN付近: 最大25km (ピーク午後4時)
東名阪道(伊勢道) 亀山PAスマートIC付近: 最大20km (ピーク正午)
1月3日(土)
東名 綾瀬スマートIC付近: 最大20km (ピーク正午)
東名 都夫良野TN付近: 最大20km (ピーク午後3時)
中央道 小仏TN付近: 最大20km (ピーク午後4時)
東名阪道(伊勢道) 鈴鹿IC付近: 最大30km (ピーク正午)
NEXCO中日本は、渋滞緩和のため、高速道路の利用日や出発時間帯の変更などを呼びかけています。