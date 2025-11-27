【40・50代ヘア】-5歳も夢じゃない！？「若見えボブ」が大当たりカモーーッ♡

年齢を重ねるとともに、髪のボリュームや艶の変化が気になりがちに。そんな大人女性には、パッと印象を明るく見せてくれる若見えボブがおすすめです。軽やかさや丸みを意識したカットで、自然と垢抜けが叶いそう。今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、上品さと若々しさを両立するデザインをご紹介します。

丸み × くびれでつくるショートボブ

丸みのあるフォルムとくびれラインが特徴の、ナチュラルブラウンのショートボブ。襟足はグッと内へ、サイドも自然に内へ入れることで小顔効果も狙えそう◎ シンプルながらも計算されたシルエットが印象的です。

柔らかく仕上げたネオウルフで大人可愛く

ウルフ特有のシャープさを控えめにしたネオウルフ。トップには丸みを残しつつ、襟足は軽めにカット。くるんと外ハネにして柔らかな動きをつけています。ナチュラルなハイライトが明るさを加え、全体の印象も軽やかに。初めてウルフに挑戦する人でも取り入れやすい、上品さのあるデザインです。

ストレートタッチで魅せる清潔感ウルフ

オリーブベージュの透け感が軽やかな印象をつくるネオウルフ。トップから毛先にかけて緩やかなくびれを描くようにカットし、丸みのあるフォルムでやさしい雰囲気に仕上げています。清潔感の中に柔らかさが感じられる、大人にちょうどいいバランスのスタイルです。

艶感グレージュの前下がりショートボブ

前下がりのショートボブに、艶やかなグレージュを合わせた上品スタイル。トップは軽くカールをつけて後ろに流し、ベースは内巻きで柔らかくまとめています。根本をふんわりと立ち上げることで、ボリューム感と華やかさをさりげなくプラス。品よく若々しい印象へ導いてくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@urano_kazuyuki様、@motoshi_wtokyo_wolf様、@t.ikeda214様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里