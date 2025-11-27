永瀬廉（King & Prince）がMCを務める『ミュージックカプセル』SUPER EIGHT大倉忠義ら12月のゲストが一部解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

永瀬廉（King & Prince）がメインMCを務める音楽トークバラエティ『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』（テレビ東京）。このたび、SUPER EIGHT大倉忠義ら12月中に放送されるゲストの一部が解禁された。

■ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をともに探求

「人生の推しソング」をテーマに、様々なゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲を紹介していく本番組。MCの永瀬廉が、ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をともに探求していく。

12月中に放送される『ミュージックカプセル』では、SUPER EIGHT大倉忠義、IKKO、伊藤健太郎、高杉真宙、平子祐希（アルコ＆ピース）のゲスト出演が決定。

各ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時発表。残りのゲストについては後日解禁される。

■番組情報

テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』

毎週木曜 26:05～

※TVerなどで見逃し配信

メインMC：永瀬廉（King & Prince）

サブMC：ほしのディスコ（パーパー）、コカドケンタロウ（ロッチ）

