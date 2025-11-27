永瀬廉（King & Prince）がMCを務める『ミュージックカプセル』SUPER EIGHT大倉忠義ら12月のゲストが一部解禁
永瀬廉（King & Prince）がメインMCを務める音楽トークバラエティ『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』（テレビ東京）。このたび、SUPER EIGHT大倉忠義ら12月中に放送されるゲストの一部が解禁された。
■ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をともに探求
「人生の推しソング」をテーマに、様々なゲストの音楽体験や思い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲を紹介していく本番組。MCの永瀬廉が、ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”をともに探求していく。
12月中に放送される『ミュージックカプセル』では、SUPER EIGHT大倉忠義、IKKO、伊藤健太郎、高杉真宙、平子祐希（アルコ＆ピース）のゲスト出演が決定。
各ゲストが出演する放送日は、番組公式SNSで随時発表。残りのゲストについては後日解禁される。
(C)テレビ東京
■番組情報
テレビ東京『ミュージックカプセル ～人生の推しソング～』
毎週木曜 26:05～
※TVerなどで見逃し配信
メインMC：永瀬廉（King & Prince）
サブMC：ほしのディスコ（パーパー）、コカドケンタロウ（ロッチ）
