日本ハムの金村尚真投手（25）が27日、北広島市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸3600万円からアップ提示を受けてサインした。「開幕戦で勢いをつけてくれて凄く助かったという話をしてもらった。僕自身も完封したことで自信にもなりましたし、凄くいい入りができたので良かった」と振り返った。

今季は、昨年11月のファンフェスで新庄監督から公開指名を受けて開幕投手を務め、3月28日の西武戦でいきなりプロ初完投初完封を飾り、シーズン通して4完投3完封をマーク。シーズン中盤から終盤にかけて中継ぎとなり、登板28試合で5勝7敗、防御率2・93だった。「自分としてはなかなか先発で1年間回ったシーズンがないので、どこかしらで中継ぎを挟んでいる。来年は先発で1年間やり遂げられたらいいなと思います」と意気込んだ。

来年1月も昨年と同様、沢村賞右腕の伊藤を合同自主トレを行う予定。「いいものを吸収して、大海さんを超えるぐらいの勢いで。ライバル視してくれるような成績を残したい」と見据える。食事管理にも気を遣い、ここ最近は常にせいろで蒸した野菜や鶏肉、白米と全く同じメニューの夕飯を食べており「僕、結構同じものずっと食べられるので、そんな飽きないです」と体作りも進めていく。