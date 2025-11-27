大分市佐賀関（さがのせき）で発生した大規模火災で、市は２７日、焼損が激しかった規制区域内の一部を報道陣に公開した。

焼け落ちて崩れたままの家屋が残るなど被害の実態が明らかとなった。

公開したのは、焼損区域の南側にある漁港周辺から、北東に延びる市道の約１５０メートルの区間。幅約３メートルの市道の両側は、焼けた家屋の骨格がむき出しのままになっていたり、外壁が崩れたりしていて、焦げた車もあった。焼け残った住宅には、建物の安全性を確認する応急危険度判定の結果を示す黄色の「要注意」、赤色の「危険」などの紙が貼られていた。

市によると、火災は１８日夕に発生し、住宅など約１７０棟が被災した。焼損範囲は佐賀関半島側の住宅地と一部山林で約４万８９００平方メートルに上った。飛び火した無人島・蔦島（つたしま）では２７日も、大分県の防災ヘリが消火活動を行う予定。熱源が一部残っていた半島側は、同日午前の調査では確認できなかったが、市消防局が防火のために水をまくなどしている。

一方、市は２２〜２４日に避難世帯に対し、仮住まいに関するアンケートを実施。回答した７０世帯のうち約４割が公営住宅や民間アパートなどを希望した。３割が被害がない規制線内の自宅、１割が親族や知人宅を想定していて、残りは「今は考えられない」などだった。市は「ニーズを踏まえて、少しでも安心する環境を整えたい」としている。