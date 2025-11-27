27日未明、上越市の中心部にある飲食店で火事がありました。ケガ人はいません。



火事があったのは、上越市仲町3丁目の『Tabist 上越セントラルホテル 高田仲町』の1階にある飲食店『ハイサイおじさん』です。27日午前3時30分すぎ、ホテルの3階にいた人から「1階に煙が充満していて3階まで煙が上がってきている」と消防に通報がありました。



現場は高田駅前の繁華街の一角で、消火活動により火は約50分後に消し止められましたが、5階建てビルの1階が燃えました。この火事によるケガ人はいません。



■近所の人

「こういう密集地だと乾燥している時期は心配なところがありますね。」



警察と消防が火事の原因を調べています。