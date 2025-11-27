28日(金)の午前中にかけて北海道から北陸は荒れた天気となるでしょう。29日(土)と30日(日)は本州付近では晴れて、行楽日和となりそうです。12月3日(水)は冬型の気圧配置となり、次第に今季一番の寒気が南下するでしょう。日本海側は広く雪が降り、山沿いを中心に大雪となる恐れがあります。太平洋側も冬本番の寒さとなるでしょう。

28日(金)にかけて北海道〜北陸は荒天 29日(土)30日(日)は本州で行楽日和

28日(金)は低気圧がオホーツク海で急発達する見込みです。北海道から北陸は午前中を中心に雨や雷雨で、風も強く吹くでしょう。落雷や突風、ひょうにご注意ください。夜になると北海道では平地でも雪の降る所が多くなりそうです。路面状況の変化にご注意ください。関東から九州では日中は天気が回復するでしょう。



29日(土)と30日(日)は本州付近では広く晴れて、お出かけ日和となるでしょう。

12月に入ると強烈寒気が南下

12月1日(月)は前線を伴った低気圧が北海道付近を進むでしょう。北海道や東北では風が強まり、荒れた天気となりそうです。3日(水)頃から冬型の気圧配置が強まり、次第に今季一番の寒気が南下するでしょう。上空1500メートル付近にマイナス6℃以下(平地で雪を降らせる目安)の寒気が西日本まで流れ込む予想です。



3日(水)は雨から次第に雪に変わり、4日(木)は北海道から九州にかけて日本海側を中心に雪が降るでしょう。山沿いを中心に大雪の恐れがあり、北海道だけでなく、東北や北陸、山陰の平地でも積雪となる恐れがあります。まだ寒気の強さの予想に幅があるため、最新の情報にご注意ください。



4日(木)は全国的に厳しい寒さとなり、札幌市の最高気温は0℃と凍えるような寒さとなるでしょう。名古屋市は9℃と真冬並みの寒さとなりそうです。

5日(金)以降は太平洋側では晴れて空気が乾燥

5日(金)以降も日本海側はぐずついた天気でしょう。北海道から北陸では雪や雨の降る日が多くなりそうです。太平洋側は晴れて、空気が乾燥する日が多いでしょう。火の元や感染症にご注意ください。



最高気温は札幌市では2℃くらいで、厳しい寒さが続きそうです。東京都心から福岡市では6日(土)以降は15℃前後で日差しが心地よいでしょう。ただ、朝晩は冷え込みますので、体調管理にご注意ください。