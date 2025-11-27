　27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比580円高の5万130円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万203.38円に対しては73.38円安。出来高は1万9012枚となっている。

　TOPIX先物期近は3372ポイントと前日比15.5ポイント高、現物終値比0.02ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50130　　　　　+580　　　 19012
日経225mini 　　　　　　 50130　　　　　+590　　　311561
TOPIX先物 　　　　　　　　3372　　　　 +15.5　　　 31598
JPX日経400先物　　　　　 30370　　　　　+125　　　　1611
グロース指数先物　　　　　 687　　　　　　+7　　　　2290
東証REIT指数先物　　　　　2038　　　　　+8.5　　　　 414

株探ニュース