日経225先物：27日正午＝580円高、5万130円
27日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比580円高の5万130円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万203.38円に対しては73.38円安。出来高は1万9012枚となっている。
TOPIX先物期近は3372ポイントと前日比15.5ポイント高、現物終値比0.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50130 +580 19012
日経225mini 50130 +590 311561
TOPIX先物 3372 +15.5 31598
JPX日経400先物 30370 +125 1611
グロース指数先物 687 +7 2290
東証REIT指数先物 2038 +8.5 414
