令和ロマン・くるま、TBS人気アナが「大好きなんだよな、俺」「マジかわいい」と告白
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、ドキュメンタリーバラエティ番組「世界の果てに、くるま置いてきた」の未公開特別映像に出演。TBSの人気アナウンサーについて、「大好きなんだよな、俺」と告白した。
「世界の果てに、○○置いてきた」シリーズ（通称：せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫る番組。これまで放送した2シリーズでは、実業家・西村博之氏と俳優・東出昌大がアフリカ横断、さらに南米横断に挑戦した。今回のシリーズ第3弾「世界の果てに、くるま置いてきた」では、令和ロマン・くるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指していく。
特別映像では、旅の道中で語られていた、くるまの生い立ちや意外な交友関係など、本編に入り切らなかった赤裸々トークを紹介。番組ディレクターから「芸人以外の人とは飲みに行きますか？」と質問されたくるまは、「幅広いですね。別に誘われたら行くので」と前置きした上で、「この前はTBSの南波さんと飲みました」と回答する。
そして「『ラヴィット！』繋がりで南波さんと飲みに行って、マジで勝手にベロベロになって、大人が席でグデングデンになっちゃって。『ヤバ、こいつ』と思った」とTBSの南波雅俊アナの泥酔ぶりを暴露。
「『帰りますよ』って一緒にタクシー乗って、家近かったんで家まで送った」と、南波アナを送り届けることになったものの、「起きないんですよ。『起きねぇ』と思って担いで、引きずってマンションの中まで入れて…」とエスコートに奮闘した様子を語った。
後日「ラヴィット！」の現場で会った際の南波アナとのやりとりも明かし、「かわいいわ。マジかわいいんだけど。おもろいっすよね、南波さんって。大好きなんだよな、俺」と笑顔で語った。
