米津玄師「IRIS OUT」MVが“最速”で1億回再生突破、「Lemon」大幅に超える
劇場版「チェンソーマン レゼ篇」主題歌で、米津玄師が歌う「IRIS OUT」のミュージックビデオが、11月27日8時27分にYouTube1億回再生を突破。2025年9月15日に公開されてから、73日での1億再生達成となり、「Lemon」の105日を大幅に超え、自身最速での突破となった。
また、YouTubeの“人気1位のミュージックビデオ”を、公開より72日間のうち67日間1位をキープし続けるという快挙も達成している。
これにより、YouTube上で1億回再生を突破した作品が18タイトルとなり、「日本人アーティスト最高位」の記録を自己更新。18タイトルは次の通り。
「Lemon」
「アイネクライネ」
「LOSER」
「ピースサイン」
「灰色と青（＋菅田将暉）」
「orion」
「Flamingo」
「感電」
「打上花火」
「パプリカ」
「春雷」
「馬と鹿」
「海の幽霊」
「KICK BACK」
「さよーならまたいつか！」
「IRIS OUT」
Foorin「パプリカ」
菅田将暉「まちがいさがし」）
「IRIS OUT」のミュージックビデオは、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の本編映像が使用され、主人公デンジに突然訪れた青春のひと時と、激しい戦いの物語を描いた本編の見どころを楽曲に合わせてテンポよく描写。劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の物語と深くリンクしたフルアニメーション映像となっている。
