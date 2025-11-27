【夫の不倫】を泣いて相談してきた親友。支え続けた数ヶ月後 → “裏の顔”と録音のワナに絶句

「夫が不倫している」と泣く親友を、数ヶ月間支え続けた筆者の友人・瞳さん(仮名)。しかし親友の夫から告げられた真実は、すべて逆だったのです―-。背筋が凍る裏切りの手口とは。

泣きながら打ち明けられた不倫

瞳さんは、40代の主婦。

ある晩、久しぶりに大学時代の親友から電話がかかってきました。

「夫が浮気してるの。もう離婚する」

声は涙で震えていました。

そこから数ヶ月間、瞳さんは親友を支え続けます。

夜中に電話で相談に乗り、弁護士を紹介し、引っ越しの手伝いまで。

「大変だったけど、困っているときはお互い様だから」

そう思っていたそうです。

親友の夫から衝撃の告白

ところがある日。

親友の夫から「一度お話できませんか」と連絡が入りました。

不審に思いながらも会ってみると、彼は静かに話し始めます。

「妻の話、実は全部嘘で。浮気してたのは妻のほうなんです。僕、本当に困ってて」

……は？

耳を疑いました。 信じられない思いで親友に問いただすと。

「瞳はどっちを信じるのよ！ 親友でしょ？ なんで私を疑うわけ?」

「私、やっと再出発しようとしてるのに！」

逆ギレされたそうです。