Netflix Japanが会見映像を公開

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は25日、来年3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場を自身のインスタグラムで表明した。26日にはオンライン会見で出場への思いなどを告白。WBCを配信する「Netflix Japan」の公式YouTubeが映像を公開すると、「舞台裏、密着映像が見られるのはめちゃくちゃ嬉しい」「俳優さんかと思った」と歓喜の声があがった。

私服姿で画面の前に現れた大谷。WBCについて「アメリカだけでなく、各国素晴らしい選手がいますし、メジャーリーガーをはじめ、素晴らしいチームが多いと思うので。その中で日本を代表して、いろんな選手とやれるというのは、また違う経験だなと思うので。ワールドシリーズとはまた別に、大きい大会の1つとして、今もそうですし、今後も重要になってくると思っています」などと語った。

貴重な会見映像を「Netflix Japan」の公式YouTubeが公開。画面に向かって話す大谷の新鮮な姿に、ファンからは「え、まってかっこよすぎん？」「まず顔がかっこいい」「話入ってこんわカッコよすぎるだろ」「サムネでどっかしらの俳優さんかと思ったわ」「普通にイケメンで映画のサムネかと思ったよ」「色気爆発しとるやん。竹野内豊かと思ったぞ」といったコメントが寄せられた。

また、NetflixはWBCの日本国内での独占配信が決まったと8月に発表されていることもあり、「ネトフリで密着ドキュメンタリー作ってくれそうで楽しみ」「独占だから出来る事なのかは分からないけど、WBCの舞台裏、密着映像が見られるのはめちゃくちゃ嬉しい」「ネトフリ独占の実感が出てきた」などと期待する声もあがった。



（THE ANSWER編集部）