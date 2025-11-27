ナチュラルな風合いに癒される♡【3COINS】小窓や棚にぴったり！「おしゃれカーテン」

【3COINS（スリーコインズ）】で人気のカーテンは、簡単にお部屋の印象を変えられてとっても便利。ナチュラルなデザインが多いためインテリアに左右されにくく、取り入れやすいのも人気の理由かも。そこで今回は、小窓や棚にぴったりな「おしゃれカーテン」を紹介します。

生活感を上手に隠したいときに

45cm × 105cmと丈が短いカフェカーテンは、生活感のある収納を上手に隠したいときに活躍する便利アイテム。「ビッグレース付きカフェカーテン」は、下部にレースデザインが施されており、隠したい部分は隠しつつ、華やかさを演出してくれます。

デザイン性の高いダイヤ柄が特徴的

リビングなど視界に入りやすい場所には、デザインが特徴的な「ダイヤカフェカーテン」もおすすめ。存在感のあるデザインながらも色合いがワントーンなので、室内にもなじみそうです。殺風景な場所もパッと華やかに見せられるので、お部屋のワンポイントにぴったり。

ナチュラルカラーでお部屋になじむ【3COINS】の「おしゃれカーテン」。突っ張り棒を使えば簡単に設置できるので、お部屋の雰囲気を変えたいときにぜひ取り入れてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる