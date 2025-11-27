フジテレビを退社したアナウンサーが久しぶりの近影を見せた。

２７日までにインスタグラムで「逗子でのひと時」と２ショットをアップしたのは、元フジテレビでフリーの石本沙織アナ。隣で笑顔を見せているのは、２００１年に同局を退社した大橋マキさんだ。

石本アナは「会社の先輩であり逗子移住の先輩でもある、大橋マキさんとランチ！会社では重なってないけど、スタイリストさんが一緒で、さらに逗子に来てからはよりお世話になっています」と明かし、「共通の知り合いも増えて、私ももう逗子に引っ越してもうすぐです６年も経つのかぁ…としみじみ 最近、福祉の勉強も始めているマキ先輩！次から次へと行動を起こす！さすがです」と大橋さんを尊敬した。

現在４９歳となった大橋さんだが、キュートな笑顔。フォロワーからは「２人とも可愛い」「絆が良いですね」「２人共に可愛すぎ」「素晴らしい」などの声が寄せられている。

大橋さんは内田恭子アナらと同期で１９９９年４月フジ入社。入社翌年に「プロ野球ニュース２０００」のメーンキャスターに抜てきされ、「ナースのお仕事３」に看護婦役で出演するなど一気に人気アナウンサーへ駆け上った。０１年３月に退社し、０２年に広告会社社員と結婚。２３年のテレビ番組に出演した際は、アロマセラピストに転身し、アロマ空間の演出などを手掛けていることを告白。三浦半島の葉山町を拠点として、高齢者らとともに庭作りを請け負う法人を運営していることも明かした。