『ワンダンス』新章＜バトル編＞突入 映像公開で新キャラ役は内田雄馬
テレビアニメ『ワンダンス』が新章＜バトル編＞に突入した。新キャラ・壁谷楽（CV：内田雄馬）が登場し、アクロバティックなダンスシーン映像が先行公開された。
【動画】かっけぇ新キャラ！公開された『ワンダンス』バトル編の映像
ダンス部がコンテストに向けて奮闘してきたシリーズ前半とは打って変わって、26日に放送された第8話では、ストリートダンスの真髄ともいえる“ダンスバトル”が始まり、＜バトル編＞が開幕。
来週12月3日放送の第9話では主人公・小谷花木（CV：内山昂輝）と湾田光莉（CV:羊宮妃那）がダンス部の先輩である厳島伊折（CV：増田俊樹）から自主練習に誘われ、パリ五輪正式種目でもある“ブレイキン”挑戦。“ブレイキン”一筋の他校の強敵B-BOY壁谷楽（CV：内田雄馬）が新キャラクターとして本格的に登場する。
そんな壁谷のダンスパフォーマンスシーンの本編映像が先出し公開された。ブレイキンらしいアクロバティックな動きをダンスキャストのYU-KIが実演し、モーションキャプチャー技術とCGで表現している。
【動画】かっけぇ新キャラ！公開された『ワンダンス』バトル編の映像
ダンス部がコンテストに向けて奮闘してきたシリーズ前半とは打って変わって、26日に放送された第8話では、ストリートダンスの真髄ともいえる“ダンスバトル”が始まり、＜バトル編＞が開幕。
来週12月3日放送の第9話では主人公・小谷花木（CV：内山昂輝）と湾田光莉（CV:羊宮妃那）がダンス部の先輩である厳島伊折（CV：増田俊樹）から自主練習に誘われ、パリ五輪正式種目でもある“ブレイキン”挑戦。“ブレイキン”一筋の他校の強敵B-BOY壁谷楽（CV：内田雄馬）が新キャラクターとして本格的に登場する。
そんな壁谷のダンスパフォーマンスシーンの本編映像が先出し公開された。ブレイキンらしいアクロバティックな動きをダンスキャストのYU-KIが実演し、モーションキャプチャー技術とCGで表現している。