YOHEI OHNOが伊勢丹新宿店で“BLACK DRESS” POPUPを開催。彫刻的フォルムが描く、ホリデーシーズンの黒の美学
彫刻的なフォルムメイキングと、リアルクローズとしての実用性を兼ね備える YOHEI OHNO（ヨウヘイ オオノ）が、2025年11月26日（水）より伊勢丹新宿店本館3階リ・スタイルにて、期間限定POP UP “BLACK DRESS” を開催します。ホリデーシーズンに向けて、ブランドの世界観を凝縮した限定アイテムと最新作が一堂に会する特別な機会となります。
Courtesy of YOHEI OHNO
YOHEI OHNO 2025 FALL コレクションは、これまで蓄積してきたデザインの核となる「造形」をさらに研ぎ澄ませ、建築的かつ東西折衷のアプローチで展開。静謐なカラーパレットや質感は、バウハウスやヨーゼフ・ボイスを想起させ、黒という色の中でその陰影がより立体的に際立ちます。本ポップアップでは、伊勢丹新宿店別注の限定アイテムを含め、特別な日の装いにも、日常に寄り添う一着にも出会えるラインアップが揃います。
“BLACK DRESS”が描く造形の核心──アーカイブと新作が交差する黒のモダニティ
今回のPOP UPの中心となる“BLACK DRESS”は、YOHEI OHNOが長く追求してきた「造形美」を最も純粋な形で体現するシリーズです。チュールを重ねて陰影を生む立体的なシルエットや、大胆なパフスリーブ、独特のドレープなど、ブランドを象徴する建築的なフォルムが黒によってさらに鮮明に浮かび上がります。
ドレス 96,800円【伊勢丹新宿店限定】/Courtesy of YOHEI OHNO
とりわけ、今回のために復刻された「Black Madonna」は必見です。チュールの軽さが生む浮遊感と、黒の深さが生む強さが共存し、静けさの中に凛とした存在感を宿す一着へと仕上がりました。また、人気の“Takarazuka”シャツドレスは、フロントをジップからボタン仕様にアップデートし、限定カラーを加えて新たな表情を獲得。ホリデーシーズンの装いを美しく引き締めるジャンプスーツやドレスも揃い、黒を纏う楽しさを多角的に体験できるセレクションとなっています。
ドレス 57,200円【伊勢丹新宿店限定】/Courtesy of YOHEI OHNO
“黒”が導く、YOHEI OHNOの現在地
YOHEI OHNOが提示する“BLACK DRESS”は、単なるファッションの枠を超え、造形・素材・身体性が交差する「一着の芸術」としてのドレスを再定義しています。黒という普遍的な色を介し、アーカイブと新作、日常とドレスアップ、そのすべてが境界なく行き来する今回のポップアップは、ブランドの現在地を最も純粋に体感できる場と言えるでしょう。
伊勢丹新宿店という都市の中心で、YOHEI OHNOの黒が描く新たな美のレイヤーを体験してみてはいかがでしょうか。
【開催概要】
タイトル： YOHEI OHNO 2025年秋冬“BLACK DRESS” POPUP
場所：伊勢丹新宿店本館3階リ・スタイル（ 東京都新宿区新宿3-14-1）
会期：2025年11⽉26⽇(⽔) - 12⽉2⽇(⽕)
営業時間：10:00-20:00
Courtesy of YOHEI OHNO
