元日向坂46東村芽依、ツインプラネット所属「新しい環境で様々な東村芽依を…」【コメント全文】
元日向坂46の東村芽依（27）が、ツインプラネットに所属したことが27日、発表された。
【ライブ写真25点】まるでプリンセス…ピンクドレスで笑顔の東村芽依
東村は、1998年8月23日生まれ、奈良県出身。2016年5月にけやき坂46に一期生として加入した。運動能力が高く、TBS系『SASUKE』などにも出演。「猫」と自称するほどの猫キャラに加え、「5歳児」とも呼ばれる天真爛漫な言動で、グループ内外の人々に愛されてきたが、25年1月に卒業セレモニーを行った。
■東村芽依
この度、ツインプラネットに所属させていただくことになりました。これまで約9年間お世話になった前事務所関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。アイドルは卒業しましたが、新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう何事にも挑戦し、より一層精進してまいります。今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします。
東村芽依
【ライブ写真25点】まるでプリンセス…ピンクドレスで笑顔の東村芽依
東村は、1998年8月23日生まれ、奈良県出身。2016年5月にけやき坂46に一期生として加入した。運動能力が高く、TBS系『SASUKE』などにも出演。「猫」と自称するほどの猫キャラに加え、「5歳児」とも呼ばれる天真爛漫な言動で、グループ内外の人々に愛されてきたが、25年1月に卒業セレモニーを行った。
■東村芽依
この度、ツインプラネットに所属させていただくことになりました。これまで約9年間お世話になった前事務所関係者の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです。アイドルは卒業しましたが、新しい環境で様々な東村芽依を皆様にお見せできるよう何事にも挑戦し、より一層精進してまいります。今後とも応援のほど、よろしくお願いいたします。
東村芽依