永瀬廉MCの音楽番組『ミュージックカプセル』12月放送回のゲストに大倉忠義、高杉真宙ら
King & Princeの永瀬廉がMCを務めるテレ東の音楽トークバラエティ番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）において、12月中の放送回に登場するゲストが一部公開された。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬と共に探求する『成長型音楽バラエティー』となる。
ゲストにIKKO、伊藤健太郎、大倉忠義(SUPER EIGHT)、高杉真宙、平子祐希（アルコ＆ピース）を迎え、音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力や“人生を変える楽曲とは何か”を紹介する。
ゲストが出演する放送日については、番組公式SNSで随時告知。残りのゲストについては後日解禁される。なお、これまで番組に登場したゲストの“人生の推しソング”「プレイリスト」を公開中だ。
