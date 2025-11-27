MISIA、日本武道館公演収録のライブ映像作品をリリース Blu-ray盤には限定リミックスアルバムも付属
MISIAが、ライブ映像作品『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』を2026年1月21日にBlu-rayとDVDでリリースすることが決定。ジャケット写真が公開された。
【写真】充実の内容！『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』完全生産限定盤ジャケット
同作には、約3年半ぶりの15枚目のオリジナルアルバム『LOVE NEVER DIES』を携えて開催された全国アリーナツアー『THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES』より、ツアーファイナルとなった日本武道館公演の模様を完全収録。全国11都市27公演で20万人を動員した大規模ツアーの締めくくりとなる一夜が、映像と音で蘇る。
完全生産限定盤（Blu-ray＋CD）は、30cmを超えるLPサイズの透明スリーブに、同サイズのジャケットと、2026年1月から2027年1月までの13ヶ月分のカレンダーを封入。カレンダーには各月異なるライブ写真がデザインされており、透明スリーブに入れたまま飾ることができる特別仕様となっている。
さらにBlu-ray盤には、限定特典として『LOVE NEVER DIES』収録曲を新たにリミックスしたアルバムが付属。世界のクラブシーンを牽引する著名リミキサーたちが手がけたノンストップメドレーが収められており、このBlu-ray盤でしか聴くことができない貴重な音源となっている。
