RADWIMPS野田洋次郎とBUMP OF CHICKEN藤原基央の“抱擁ショット”に反響続々「この時の藤くんの言葉を一生忘れない」
RADWIMPSの野田洋次郎が、自身のインスタグラムにてBUMP OF CHICKENの藤原基央との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】アツい…！RADWIMPS野田洋次郎とBUMP OF CHICKEN藤原基央の“抱擁ショット”
この写真は、RADWIMPSのアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』の一環として、11月22日に神奈川・横浜アリーナで行われたBUMP OF CHICKENとの対バン公演時に撮影されたもの。ステージ上で抱き合う2人の姿が白黒で切り取られており、野田は「この時の藤くんの言葉を一生忘れないんだ」とのコメントを添えて投稿している。
BUMP OF CHICKENとRADWIMPSはこれまでも音楽的親交が深いことで知られ、リスペクトし合う関係性がファンの間でも広く支持されてきた。今回の投稿では、その絆がステージの上でも確かなものとして刻まれたことが感じられ、多くのファンから「めちゃくちゃ胸が熱くなりました」「青春時代を支えてくれた2人の抱擁に涙が止まりません」「同じ時代を生きていてよかったと思える瞬間」といった感動の声が多数寄せられている。
『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』は、RADWIMPSのメジャーデビュー20周年を記念した全国アリーナツアーで、10月18日の広島公演を皮切りに全国で17公演が開催された。11月22日から24日にかけての横浜アリーナ3Daysでは、RADWIMPSと縁の深いアーティストが日替わりで登場。初日の22日にBUMP OF CHICKEN、23日にはVaundy、最終日24日にはYOASOBIとの共演が実現した。
今後、Vaundy、YOASOBIとの対バン公演における交流ショットや舞台裏のエピソード公開にも、ファンの期待が高まっている。
