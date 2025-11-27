伊達悠太の最新曲「逢えなくていいから」追撃盤が、オリコン週間演歌・歌謡シングルランキング（2025/12/1付）で1位を獲得した。

伊達悠太「逢えなくていいから」Music Video（YouTube）

「逢えなくていいから」は、男らしさの中にある優しさ、伊達らしさを最大限に引き出した一曲。また、追撃盤に収録されているカップリング曲「夜叉の岬」は、作詞に日野浦かなで、作曲に木村竜蔵を迎えた意欲作であり、今作で1位を獲得できたことに伊達は「まだ夢を見ているような信じられない気持ち」と嬉しさを噛み締めた。

伊達悠太は、ハスキーな歌声と弾けるビッグスマイルで人気を博し、飛ぶ鳥を落とす勢いで急成長中の若手演歌歌手。わずか16歳で北海道・伊達市から単身上京し、下積み生活を経験。昨年4月には、地元北海道・伊達市の観光大使にも就任。2025年は、韓国で高視聴率を記録した音楽オーディション番組「現役歌王」の日本版「現役歌王JAPAN」(BS日テレで放送)に出場。惜しくも優勝は逃したものの、YouTubeにアップされた歌唱動画に反響が多数寄せられた。

[#現役歌王 JAPAN] 伊達悠太(다테 유타) - 酔っぱらっちゃった(술에 취해버렸어)｜現役歌王 2回 250727 ｜BS日テレ｜CReAstudio （YouTube）

11月30日には38歳の誕生日を迎える伊達。来る誕生日を目前に、1位獲得の報せはファンへのサプライズプレゼントとなったに違いない。伊達は「これからも聞いてくださる皆様の心に寄り添える歌を歌っていきたい」と更なる意欲を見せた。

◆伊達悠太コメント

まだ夢をみているような信じられない気持ちでいるのが本音です。

お一人お一人の熱い応援が最高な結果となり、感謝の気持ちでいっぱいです。

感謝の気持ちを忘れず、皆様の心に寄り添える歌を唄えるよう邁進します！

たくさんの感謝を心から…ありがとうございます！

ハッピースマイルワッショイ！

■伊達悠太

「逢えなくていいから」 追撃盤

好評発売中

TECA-25057/CDシングル

定価：￥1,550(税抜価格￥1,409）

商品内容：

１．逢えなくていいから 作詞：朝比奈京仔 / 作曲：杉本眞人 / 編曲：猪股義周

２．夜叉の岬 作詞：日野浦かなで / 作曲：木村竜蔵 / 編曲：矢田部 正

３．逢えなくていいから（オリジナルカラオケ）

４．逢えなくていいから（メロ入りカラオケ）

５．夜叉の岬（オリジナルカラオケ）

