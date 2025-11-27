タレントの辻希美(38)が27日、自身のインスタグラムを更新。長女でインフルエンサーの希空が18歳の誕生日を祝福した。

26日は希空の18歳の誕生日。「改めて…昨日は希空の18歳のお誕生日でした」とつづり、バースデーケーキを囲む希空と辻と夫で俳優の杉浦太陽の3ショットを投稿した。

「友達や幼馴染が沢山集まってお祝いをしました ケーキはぷにるんずと希空ちゃんネルキャラクターの特大ケーキをオーダーして作ってもらったよ」と明かした。

希空は昨年の誕生日に芸能事務所「LUV」所属となったことを報告。「誕生日とデビュー1周年本当に本当におめでとう」と祝福した。

「親バカだけど、パパとママは希空の1番の推し…ファンです 昨日のblogにも書きましたが…本当にパパとママを親にしてくれた事 パパとママの所に産まれてきれくれた事 心から感謝しています」と愛情たっぷりにつづった。

「これからも大変な事沢山あるけど 一生支えて行くから一緒に乗り越えて頑張っていこうね」と呼びかけ、「本当にありがとう そして18歳happy birthday」と結んだ。

辻は2007年に20歳で杉浦と結婚。同年11月に第1子となる長女・希空を出産し、その後3人の男児が誕生。今年8月に第5子となる次女を出産した。