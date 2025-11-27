【香港＝遠藤信葉】香港北部の大埔区の高層マンションで２６日に発生した火災で、香港当局は２７日午前、少なくとも４４人が死亡したと発表した。

２７９人と連絡が取れなくなっており、犠牲者がさらに増える可能性がある。計７棟が燃えて消火活動は難航し、２７日午前現在も鎮火していない。

複数の香港メディアによると、火災は２６日午後３時頃に発生。現場は３０階を超える８棟の公営マンションが立ち並び、このうち７棟に燃え広がった。

マンションは１９８３年に完成し、昨年７月から大規模修繕工事を行っていた。建物周囲に組まれた竹製の足場から火が出たと消防に通報があったという。

消防当局によると、建物の周囲を覆う防護ネットなどをつたって火が燃え広がった。８棟には約２０００戸が入居し、４０００人以上が暮らしており、逃げ遅れた人が多数いる模様だ。在香港日本総領事館によると、日本人が巻き込まれたとの情報は入っていない。

延べ１４０台以上の消防車と６０台以上の救急車が出動し、消防士ら８００人以上が投入された。消火活動は夜を徹して行われたが、２７日に記者会見した消防当局者によると、上層階の消火が難航しているという。消防隊員１人も死亡した。

出火原因は特定されていないが、修繕工事が防災基準を満たしていなかった疑いが指摘されている。香港の警察当局は、修繕工事を請け負っていた会社に「重大な怠慢」があったとして、会社の幹部３人を過失致死の疑いで逮捕した。

香港では、伝統的に建築現場の足場として竹が使用される。軽量で強度が高いことなどから、狭い土地に古い建物が密集している香港では、重量のある金属製の足場よりも利便性が高いため広く使われてきた。

ただ、防火や耐久性など安全性を疑問視する声もあり、香港政府は今年３月以降に入札された公共の建築物を建築する際は、金属製の足場の使用を義務づけると発表していた。

香港当局の発表によると、香港では火災発生時の延焼を防ぐため、足場の建設や防護ネットなどの資材について、燃えにくい材料の使用を求めている。１０月には、建築業者に対し、建設資材が定められた要件を満たしているか確認するよう通知していたという。

中国国営新華社通信によると、中国の習近平（シージンピン）国家主席は２６日、消火活動に全力を尽くし、被害を最小限に抑えるよう関係部門に呼びかけた。

高層マンション火災で死傷者多数、過去にも

高層マンションなどでは、過去にも多数の死傷者が出る火災が起きている。

２０１０年１１月、中国・上海で改装工事中だった２８階建て高層マンションで火災が起き、日本人を含む５０人以上が犠牲になった。

１７年６月には、ロンドン西部の２４階建て高層公営住宅で火災が発生し、住人ら７０人以上が死亡した。火元は４階の冷蔵庫とされたが、スプリンクラーが設置されていなかったことや、管理会社が火災時に自室待機を指導していたことなどが被害拡大の原因だったと指摘された。

同年８月にはアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のドバイにある７９階建ての超高層マンションで火災が発生したが、けが人はいなかった。