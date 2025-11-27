教員グループによる児童盗撮事件で、メンバーの勤務先から盗撮に使ったとみられる時計型のカメラが押収されたことが分かりました。

岡山県備前市立小学校の教諭・甲斐海月容疑者27歳は、少女のわいせつな動画を所持した罪で逮捕・起訴されています。

その後の警察の捜査で女子児童4人の着替えを盗撮し、教員が参加するグループチャットに動画などを共有した疑いが強まったとして、児童ポルノ禁止法違反などの疑いできょう再逮捕されました。

また、勤務先の小学校から小型カメラを内蔵したデジタル時計が押収され、甲斐容疑者は「盗撮に使用した」と話しているということです。

甲斐容疑者は盗撮の容疑を認めた上で「嘘をつき続けたまま、今後の人生を送っていくのはしんどいという思いがあり、本当のことを話すことにした」と供述しているということです。