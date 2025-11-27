赤ちゃん犬と先住猫がケージ越しに初対面したら、お互いにマイペースな一面を発揮して…？投稿は記事執筆時点で30万6000回再生を突破し、「可愛くて癒される」「相性良さそう」といった声が寄せられています。

【動画：子犬と猫を初めて会わせてみた結果→興味津々になると思ったら…想像と違う『自由すぎる光景』】

赤ちゃん犬と先住猫がケージ越しに初対面

YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」に投稿されたのは、ポメラニアンの赤ちゃん「ポテチ」くんと先住猫の「レモン」さんが初めて会った時の様子です。

飼い主さんは「第一印象が大切だから段階を踏んで仲良くなってほしい」と考え、ポテチくんを迎えてから数日間、2匹に別々の部屋で過ごしてもらっていたそう。そしてこの日、まずはケージ越しに会わせてみようと、レモンさんをポテチくんがいる部屋に招いてみることに。

するとレモンさんは、入り口から部屋を覗き込んだまま固まってしまったとか。一方、ケージの中のポテチくんは「きゅんきゅん」と切ない声で鳴いて、「ここから出して～！」と訴えていたそう。レモンさんの存在は、あまり気にしていないご様子。

マイペースな行動が可愛い！

しばらく入り口で様子をうかがってから、ようやく部屋の中に入ってきたレモンさん。さっそくケージの方へ向かうかと思いきや、床に転がっているポテチくんのおもちゃに近づいて匂いをチェックし始めたそう。

その後はベランダの前で日向ぼっこをしているフリをしながら、ポテチくんの様子をチラチラと確認。どうやらまずは遠くから観察して、ポテチくんのことを知ろうとしているようです。

その頃ポテチくんは、レモンさんがご挨拶に来てくれるのを待っているかと思いきや…？なんと「外に出してくれないならいいや～」とばかりに、お昼寝を始めてしまったそう。お互いにマイペースすぎるところが可愛くて、思わず笑ってしまいます！

仲良くなるのは、もう少し先…

そしてレモンさんは動き出したかと思うと、そのまま部屋から出て行ったそう。結局2匹が近づいてご挨拶をすることなく、ケージ越しの初対面は終了。レモンさんの想像以上に冷静な態度に驚くと同時に、「仲良くなれるのかな…」とちょっぴり心配になってしまう飼い主さんなのでした。

あまりポテチくんとレモンさんの距離は縮まりませんでしたが、2匹の個性が出た平和すぎる初対面の様子には、笑顔や癒しをもらえた方が多かったようですよ。

この投稿には「どちらも可愛すぎるｗ」「ほっこりしました」「案外仲良しになりそう」「今後が楽しみ」といったコメントが寄せられています。

ケージ越しの初対面から数年が経った今、ポテチくんとレモンさんは兄弟のように仲良しになっているとのこと。2匹の微笑ましい日常は、YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」でチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のレモンと犬のポテチちゃんねる」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。