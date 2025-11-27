赤ちゃんのことが心配で仕方ないわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で13万回再生を突破し、「本当に優しい表情」「とても賢い子ですね」「癒されます…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：生まれたばかりの赤ちゃんと大型犬の1日に密着した結果→まるで母親のような『お世話』】

心配性なお姉ちゃん

YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」では、お転婆犬と飼い主さんのほっこり日常動画を紹介しています。主役は、シベリアンハスキーの『いちみ』ちゃん。今回は、生まれたばかりの赤ちゃんとの暮らしについて投稿しました。

いちみちゃんは、初めてできた弟のことが大好きなのだそう。ただし、姉としてはちょっぴり心配性すぎる模様。赤ちゃんから物音がするたびに、「どうしたの！？」と言わんばかりに駆けつけるのだといいます。

ときには、友達のわんこと一緒に遊んだりすることもあるいちみちゃん。しかし帰宅すると、一目散に赤ちゃんの様子をチェックするのだそうです。

いつでも近くにいたい

赤ちゃんのことが心配でたまらないいちみちゃんは、ママが赤ちゃんを抱っこしているときもずっと付いてくるのだとか。まるで通せんぼをするように立ちふさがる姿は、「赤ちゃんを連れていかないで…」と言っているかのよう。

おむつを替えるときも、寝かしつけをするときも、いちみちゃんは赤ちゃんのそばから離れません。そんないちみちゃんの姿に、ママ思わず「幸せすぎる」と一言。どこを切り取っても愛でいっぱいの家族の光景に、見ている方まで心が温まります…。

母親みたいな姿に涙

赤ちゃんが泣くと、いちみちゃんはまるで大事件のように大騒ぎ！赤ちゃんのことを、自分が守らなければならない存在と理解しているのでしょう。だんだん眠気に襲われても、赤ちゃんの声が聞こえると耳がピクリと反応するのだそうです。

こうして1日中赤ちゃんを見守り寄り添っているといういちみちゃんは、夜中の授乳にも付き合ってくれるのだとか。ママが起きると、いちみちゃんも起きてそばで見守ってくれるといいます。

頼もしいお姉ちゃんが一緒なら、赤ちゃんもスクスク成長することでしょう！

この投稿には「これが無償の愛ってやつですね」「守るべき相手だと認識していますね」「将来一緒に散歩する姿を想像すると楽しみ」などの温かなコメントが寄せられています。

いちみちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ハスキーいちみちゃんと田舎暮らし」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。