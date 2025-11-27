エンゼルス「史上最悪の契約」7年383億円男に電撃引退報道 来季59億契約残すも球団がバイアウト交渉「大谷が二刀流として台頭したに関わらず、チームの低迷を加速させた」
レンドンはエンゼルスに移籍後は故障続きだった(C)Getty Images
米スポーツ専門局『ESPN』は現地時間11月26日、来季が大型複数年契約の最終年を迎えるエンゼルス三塁手、アンソニー・レンドンが引退する見込みであると報じている。
オールデン・ゴンザレス記者が執筆した記事の中ではエンゼルスがレンドンの「契約最終年の買い取りについて交渉中」であり、「チームにとって配当を支払うには程遠い、7年間の2億4500万ドル（約383億円）の契約に解決をもたらす可能性がある」としている。またレンドン自身は昨年行った股関節手術からの回復を目指していたが、「引退が見込まれている」と関係者の言葉も伝えている。
今季35歳となったレンドンはナショナルズ時代に球界屈指の三塁手として活躍。2019年には打率.319、44二塁打、126打点をマーク、ナ・リーグ打点王にも輝きチームのワールドシリーズ制覇を支えた。
同年オフにFAとなりエンゼルスと7年の長期契約を結ぶも、移籍後は「左鼠径部、左膝、左ハムストリング、左すね、左腹斜筋、腰、両手首、両股関節」の故障など満身創痍の時期が長く続いた。25年シーズンも股関節手術の影響で全休。
移籍後はフル出場したシーズンはなく、2021年の58試合が最多となっている。長期複数年契約を結んだ選手においてもここまで稼働できなかった選手は少なく、メジャーでも「史上最悪の契約」として、広く知られている。7年契約の最終年となる来季も3800万ドル（約59億円）の契約を残すが、エンゼルス側は一部の金額を後払いにして、今オフの補強に向けた資金にあてようともしているという。
記事の中ではレンドンの「野球は最優先ではなく、ただの仕事であり、称賛や注目には興味がない」という過去の発言にもスポットを当てながら、「レンドンの重い契約は、マイク・トラウトが同様の怪我の連発に見舞われた時期と重なった」ことで、「大谷翔平が二刀流として台頭したにもかかわらず、エンゼルスの低迷をさらに加速させた」と伝えている。
チームは来季、カート・スズキ新監督を迎えて再建を目指す。今季もア・リーグ西地区最下位に沈み、2014年以来プレーオフ進出がないチームに上がり目は生まれるか。
「少なくともすぐに、三塁で次のステップに進むことができるでしょう」として、三塁が空くことで補強に前向きに進めると結んでいる。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]