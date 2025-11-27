日テレ朝の顔 武田真一「不用意発言したくてたまらない」泥酔事件の真相：あちこちオードリー
「あちこちオードリー」（毎週水曜夜11時6分）11月26日（水）の放送は、武田真一、岡野陽一、村重杏奈がご来店。バラバラの3人で自作自演占い！
33年間NHKアナウンサーとして活躍し、2023年にフリーへ転向、今や日テレ朝の顔となった武田。カウンターに置かれた“当店の注意事項”（其の一 不用意な発言禁止／其の二 ラジオじゃない／其の三 ライターがすげぇ見てる）の現物を改めて見て、「めちゃくちゃビビってます」と口にしつつも…
これまで言いたいことを抑えてきたこともあり、「不用意な発言をしたくてたまらない」と明かす武田に一同爆笑！抑えきれず「やっちゃって注意される」こともあるという。
現在、山里亮太（南海キャンディーズ）とともに朝の帯番組「DayDay.」（日本テレビ系）のMCを担当。バラエティについては「好きだけど得意ではない」そうで、盛り上げるべきか素のままでいいのか、その狭間で迷っているという。
辞書を肴に酒を飲む番組「川島明の辞書で呑む」に出演した際は、盛り上げようと頑張りすぎたせいか、酒を飲み過ぎて泥酔。収録中に完全に出来上がってしまい、BOØWY「BAD FEELING」のイントロを“口三味線”で再現する暴走ぶりが話題になった。
こうした“ハジけた姿”に、マネージャーを務める妻は「ムッとする」こともあるそう。普段から手厳しいダメ出しをされているそうで、この収録直前にも、緊張している武田に「トークに困ったら聞き返したらいい」とのアドバイスが。しかし武田は「『本番直前に言われても出来ないよ！』って、ちょっとキレちゃいました」とのことで、若林は「あちこちの前にケンカしないでくださいよ」と苦笑い。
事前に自分で書いたアンケートを占い形式で発表する「自作自演占い」では、バラエティでの頑張り方が分からず「無理やり面白い事を言おうとしたり、覚えたての流行りのギャグをやってみたりするけど、どれも共演者に引かれてしまうのよね？」と言い当てられた武田。
YouTubeでバズった「ひき肉です」のフレーズにハマっていた時期は、本番で3回続けて言ったところ、「多いです」と指摘されたこともあるという。
そんな武田を、バラエティにも引っ張りだこの村重は「きついですよね」とバッサリ。さらに「周りも武田さんに『もうやめてください』って言えない。ただ綺麗なおじさんが暴走してるだけ」との厳しい指摘に、武田は苦笑い。
ちなみに武田の「ひき肉です」は「芸能界イチ」の拾いテクニックを持つ山里ですらスルーしたそう。
さらに、以前、特技のギターを福山雅治のドームライブで弾かせてもらった経験から、「また大観衆の前で演奏したいと思ってるんじゃない？」と占い師に言い当てられる。オファーもないのに勝手にMrs. GREEN APPLEの「ライラック」を猛練習しているとのことで、口三味線で披露することに！？
この他、SNSで「おっぱい大先生」と評判の村重、おっぱいが太陽のように世の中を照らしている！？ 占いでは、「バラエティに出すぎて」村重ならではの恋愛事情を吐露する。"クズ芸人"の岡野は、「『借金してる』って言うと仕事がもらえる時代があった」"ビジネスクズ"の仕組みを暴露！ 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
