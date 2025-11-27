果たして大谷はWBCで投げるのだろうか(C)Getty Images

早くも議論は尽きないようだ。

現地時間11月24日、公式インスタグラムで2026年ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）への出場意向を正式に表明したドジャースの大谷翔平。スーパースターの参戦に球界全体が沸き立つ一方、投打二刀流の可否に関しては、現地の識者からさまざまな見解が飛び交っている。

その中でMLB公式ネット局『MLB Network』の番組「Hot Stove」に出演した元マリナーズのハロルド・レイノルズ氏は、「まだ起用法が明言されていないし、DH専念だと思う」と予想。「投手陣の層は厚いし、怪我やその他の事情を考慮すれば、彼に投げさせるリスクをドジャースが冒すとは思えない」と分析した。

特に気になる点としては、「腕を2回も怪我し、契約もあと残り6億ドルだ」「クールなイベントだし、僕たちみんなが大好きなWBCだが、それが生活費を払うわけじゃない」と言及。「右翼守備なら想像できるかもしれない」と続けており、投手としての出場に懐疑的な姿勢のようだ。