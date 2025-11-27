◆スノーボード ビッグエア女子 Ｗ杯第１戦・予選（２７日、中国・張家口）

女子予選が行われ、２０１８年平昌、２２年北京五輪代表の鬼塚雅（ＩＳＰＳ）が１本目に８９・００点をマークし、予選１位通過を果たした。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪代表選考が始まった昨季は、開幕前に練習中の転倒があって左膝の靱帯（じんたい）を損傷。Ｗ杯で表彰台に届かず、選考レースでも出遅れた。自身３度目の五輪へ、来年１月までのＷ杯で優勝など活躍し、逆転代表入りを目指す。

３月の世界選手権銅メダルで１８歳の深田茉莉（ヤマゼン）が１本目に８７・００点をマークし、２位で通過した。２２年北京五輪銅メダルで、今年の世界選手権金メダル・村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２回目に８６・２５点を出し、上々の３位で突破。３度目の五輪を目指す世界選手権銀メダルの岩渕麗楽（れいら、バートン）は、１本目に８５・７５点をマークし、４位。予選は日本勢がトップ４を独占した。

初の五輪代表を目指す１８歳の鈴木萌々（キララクエスト）は、１本目に７２・２５点で１３位。村瀬心椛の妹で１８歳の由徠（ゆら、ＴＯＫＩＯインカラミ）は１本目の２１・２５点が採用され、２７位だった。予選は２本のうちベスト１本のスコアが採用され、３１人中上位８人が突破した。

決勝は、２９日に同会場で行われる。