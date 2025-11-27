松屋、“元祖人気No.1メニュー”が進化して再登場 『新焼き牛めし』12・2から
牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」は、12月2日午前10時より『新焼き牛めし』（小盛660円／並盛690円／大盛910円※税込）を販売する。
【写真】半熟たまご×青ネギの食感楽しい『新焼き牛めし』
2018年の復刻メニュー総選挙で第1位に輝いた『元祖旨辛焼き牛めし』が、新しい味わいとなって登場。『新焼き牛めし』は、鉄板でジューシーに焼き上げた牛肉に、甘味・コク・うま味をしっかり感じられる、松屋特製“オイスターソースダレ”をたっぷり絡め、深みと香ばしさが際立つ味わいに仕上げた。
さらに、半熟玉子とシャキシャキ食感の青ネギをトッピング。好みのタイミングで半熟玉子を崩せば、まろやかさが加わり、旨さがより一層引き立つ。
