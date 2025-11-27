「おしっこかかった」「おじさんの気持ち見せて」ウソ言って現金騙し取ろうとした３５歳を逮捕　宅配ピザのバイクと接触、とのウソ疑いも…

詐欺未遂などの疑いで逮捕されたのは大阪府藤井寺市の無職・大和直輝容疑者（３５）です。



警察によりますと大和容疑者は今年６月、大阪市都島区にある宅配ピザ店の店長に、バイクと接触した事実がないのに「配達の子が店前を歩道通行していて、当たって右ひじが痛い。病院代と交通費はどうすんねん」などとウソを言い、現金１万円を騙し取ろうとした疑いなどが持たれています。



店長が警察に通報して、事件が発覚。警察の調べに対し、容疑を認めているということです。





■「おじさんの気持ち見せて」大和容疑者は同じ今年６月、同じ都島区内で、別の詐欺未遂容疑ももたれています。警察によると、大和容疑者は７０代の男性に対し、「おしっこがかかった。警察に電話するで」「クリーニング代とおじさんの気持ちを見せて」などとウソを言い、汚れた服の弁償代などを騙し取ろうとした疑いです。トラブルを受けて、当時駆け付けた警察官に対しては「これをネタにして金を取ってやろうとした」「おしっこがかかっていようがいまいが、この行動をしてしまった」などと話していたということですが、逮捕後の調べに対して大和容疑者は、「小便はかかっているので、虚偽は納得できない」と、容疑を否認しているということです。