餃子の王将「五目あんかけラーメン」発売、冬の定番メニューが今年も登場

餃子･中華料理チェーンの「餃子の王将」は12月1日(月)から、期間限定で「五目あんかけラーメン」を販売する。販売期間は2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)、一部店舗を除く全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」で販売する。

〈北海道産小麦の麺にアツアツ餡が絡む、具沢山ラーメン〉

「五目あんかけラーメン」は、オイスターソースのコクと魚介ダシの旨味が効いた熱々の餡が特徴。北海道産小麦粉を使用したもちもちの麺に、海老やシイタケ、野菜などが具沢山にのり、食べ応え満点の一品。電子レンジ対応容器でテイクアウトも可能で、自宅でも熱々のまま楽しめる。また、店内限定のセットメニューも用意されている。

「五目あんかけラーメン」（イメージ）

〈ラインアップ一覧(各税込)〉

◆五目あんかけラーメン 858円

◆フェアセットA 1,300円

(五目あんかけラーメン、餃子3個、マンゴーラッシー付き)

◆フェアセットB 1,230円

(五目あんかけラーメン、餃子3個、ライス小付き)

※各フェアセットに+165円で餃子3個追加可能

販売期間:2025年12月1日(月)〜2026年1月31日(土)

販売店舗:全国の「餃子の王将」「GYOZA OHSHO」(一部店舗を除く)