【913円→550円】人気No.1の「豚バラ丼」を特別価格で販売（特別フェア開催）

「元祖豚丼屋TONTON 広島宝町店」は、2025年11月29日(土)の“いい肉の日”に合わせ、年に一度の特別フェアを開催する。人気No.1の定番メニュー「豚バラ丼〈並〉」を特別価格「550円」で提供するという。※文中価格は全て税込表記

元祖豚丼屋TONTON 広島宝町店で開催

関西・関東エリアを中心に現在全国で70店舗以上展開している「元祖豚丼屋TONTON」。人気メニューの豚丼には、本場北海道・帯広の伝統の味をアレンジした秘伝の甘カラだれを使用。注文を受けてから1枚1枚焼きあげるのが特徴で、旨味が凝縮された香ばしい肉とライスの相性は抜群だという。レギュラー豚丼の他にも、さまざまな限定メニューやから揚げ丼、カレーも用意。伝統の味はもちろん、限定メニューやメガ盛りなどボリュームたっぷりのメニューは、SNSなどで話題になることも少なくないという。

〈イベント概要〉

・実施日

2025年11月29日(土)

・実施内容

豚バラ丼〈並〉通常価格913円が特別価格550円になる

・実施店舗

「元祖豚丼屋TONTON 広島宝町店」

広島県広島市中区宝町6-30 レガロ壱番館 1F／TEL.0829-09-9450