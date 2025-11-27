ウィトコフ米特使/Andrew Harnik/Getty Images

（CNN）ウィトコフ米特使がロシア側に行った助言に関する電話会議録をめぐり、ウィトコフ氏のクレムリン（ロシア大統領府）との交渉に懸念の声が上がっている。トランプ大統領は25日、この懸念を一蹴した。

ブルームバーグ通信が検証・記録した10月14日の音声録音では、ロシアのプーチン大統領がトランプ氏との電話会議にどう臨むべきかについて、ウィトコフ氏がロシアのウシャコフ大統領補佐官に助言している。この記録は、28項目の和平案をまとめた水面下での協議に関して重要な知見を提供している。和平案についてはここ数日、米ロ、ウクライナ間で活発な議論が交わされている。

トランプ氏は25日、大統領専用機内で電話会議録をめぐる報道について問われた際、「彼はウクライナにこれを売り込まなければならないし、ウクライナをロシアに売り込まなければならない。それがディールメーカーの仕事だ」と述べた。

さらに「標準的な交渉だと聞いている。ウクライナにも同じことを言っているだろう。なぜなら双方が譲歩しなければならないからだ」と付け加えた。

この記録は、ロシアに強硬姿勢をみせる共和党員の間で懸念を引き起こした。強硬派はウィトコフ氏がロシアに寄りすぎていると主張している。ドン・ベーコン下院議員は、ウィトコフ氏の解任を求めた。

「ロシアの侵攻に反対し、ウクライナが主権国家かつ民主主義国家として勝利することを望む人々にとって、ウィトコフ氏がロシアを完全に支持していることは明らかだ。彼が交渉を主導するなど信用ならない。彼以上のロシア工作員がいるだろうか？」とベーコン氏はX（旧ツイッター）に書き込んだ。

トランプ氏は、ウィトコフ氏が「親ロシア的」すぎると懸念しているかと問われると、戦争は「何年も続く可能性があり」、「ロシアにははるかに多くの兵士がいる。だから、ウクライナが合意に至れるなら、それは良いことだ」と応じた。

クレムリンのペスコフ報道官は、リークされた会議録は「このプロセスを妨害するために手段を選ばない人々が大勢いる」ことを示していると批判した。

ウィトコフ氏はロシア側に何を伝えたとされているのか？

ブルームバーグが報じた会議録によると、ウィトコフ氏はウシャコフ氏に対し、両首脳の会談の際にプーチン氏がトランプ氏にイスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意を祝福するよう助言した。

トランプ氏は10月に行われた両首脳の会談後、SNSに、プーチン氏から中東和平の偉大な達成について祝福を受けたと投稿。「私は中東での成功が、ロシア・ウクライナ間の戦争終結に向けた交渉に役立つと信じている」と抱負を語った。

注目に値するのは、ウィトコフ氏がウシャコフ氏との電話会談で、ウクライナのゼレンスキー大統領がホワイトハウスでトランプ氏と会談する前に、両首脳が話し合うよう促したことだ。

10月16日に行われたトランプ氏とプーチン氏の電話会談は2時間半に及んだ。数週間にわたり戦争終結に向けた進展のなさにいら立ちを募らせてきたトランプ氏は、会談後、ロシアに対する姿勢を転換させたように思われた。

トランプ氏はこの翌日、ホワイトハウスにゼレンスキー氏を招いてワーキングランチを開いたが、当時会談について説明を受けた欧州当局者によると、トランプ氏がウクライナに領土割譲を迫ったことで会談は緊迫した。

当局者らによると、トランプ氏はその後、和平合意の一環として現状の戦線の凍結を支持するに至ったが、不満を募らせ、何度も声を荒らげたという。

ウィトコフ氏はウシャコフ氏との電話会談で、パレスチナ自治区ガザ地区での取り組みと同様の「20項目の和平案」をまとめる考えも示した。これは最終的に、ウクライナによる領土譲渡、北大西洋条約機構（NATO）加盟の断念、軍の規模縮小など、ロシアに対する多くの譲歩を含む28項目の和平案として提示されるに至った。