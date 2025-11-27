ヘア＆メーキャップアーティストの小田切ヒロ氏が、26日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。大女優から「試された」出来事を明かした。

この日は「ワークライフバランスを捨ててる女＆大事にする女」がテーマ。小田切氏は、きつかった仕事について聞かれると「大女優さんをメークさせていただくことがあって。その時にメークさせてくれない方がいらっしゃった」と苦笑交じりに振り返った。

メーク台に座るも、メークを施そうとする自身から顔を背け続けたといい「前を向いてくれないんですね」と絶望。また「何で？と思ったんですけど、時間も迫っている。押しちゃってるので、絶対（メークを）上げなきゃいけない。テンパった結果、頭をガッとつかんでガッとやって。大女優なんですけど、そんなの関係ないと思って」と力技で前を向かせたと語った。

大女優のリアクションに恐怖したが「『そうそうそう！』『正解』って言われて」と受け入れられたと明かし、「その時に試されてる！と思って」。それ以降は縁が続き「それからずっと指名いただくようになりました。本当に心臓が止まるぐらいの勢いで」と当時の心境を話した。

ゲストのSixTONES森本慎太郎が「誰ですか？」ととぼけた様子で質問すると、小田切氏は大笑いし「それ言ったら干されちゃうでしょ？」と口をつぐんでいた。