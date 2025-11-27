六本木ヒルズ展望台 東京シティビューで「天空のクリスマス 2025」開催。クリスマスギフトが当たるフォトキャンペーンも
森ビル株式会社が運営する六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)では、2025年11月21日〜12月25日(木)の期間、クリスマスイベント「天空のクリスマス 2025」が開催される。
【画像】期間中はスカイギャラリー2にクリスマスツリーが登場
■東京シティビューならではの夜景とクリスマスツリーの融合
東京シティビューの中央エリアにあたるスカイギャラリー2から望む、羽田空港、横浜・恵比寿方面の壮大なパノラマ夜景のラグジュアリーな空間に、オーセンティックなデザインを基調としたクリスマスツリーが登場。温かみのある白い光をまとい、赤や白のオーナメントが華やかさを添えて、都心の空に幻想的な空間を作り出す。
夜景とのコントラストが映えるフォトジェニックな空間で、思い出に残る一枚を撮影するとともに、くつろぎの空間でゆったりとクリスマスの夜を楽しもう。
■SNSで写真を投稿するだけで参加可能な「フォトキャンペーン」
東京シティビューでの思い出の写真を募集。東京シティビューが選ぶ「ベストショット賞」に選ばれるとすてきなクリスマスギフトがもらえる。
■東京シティビュー「天空のクリスマス 2025」フォトキャンペーン
募集テーマ：東京シティビューで過ごす、あなただけのクリスマスの思い出
応募期間：2025年11月21日〜12月25日(木)23時59分まで
賞品：東京シティビュー年間パスポート
■応募方法
1.公式アカウントをフォロー(Instagram、X、Threadsの公式アカウントをフォロー)
2.写真を撮影(期間中、東京シティビューで上記テーマに沿った写真を撮影)。Instagram・X(旧Twitter)の場合は必須ハッシュタグ「#天空のクリスマス2025」「#東京シティビュー」の2つを付けて写真を投稿。Threadsの場合は投稿のトピック(タグ)に「#天空のクリスマス 2025」を設定し、東京シティビューをメンション。
■結果発表
応募期間中に随時受賞者を決定
■クリスマス特別営業
クリスマスのきらめく夜景をゆっくりと楽しめるよう、12月23日(火)〜25日(木)の3日間は、開館時間が23時まで延長。毎年多くの人でにぎわう「けやき坂イルミネーション」を上空から一望できるのは、この場所ならではの特別な体験だ。
最終入館：22時30分
■「THE SUN ＆ THE MOON(Restaurant)」では、豪華なクリスマスディナーも楽しめる
同フロアに位置する「THE SUN ＆ THE MOON(Restaurant)」では、眼下に広がる宝石のような夜景とともに楽しめる豪華なクリスマスディナーが登場。特別な空間で味わう美食と絶景が、忘れられないクリスマスの夜を演出してくれる。
■2025 Christmas Dinner Course(全6品)
提供期間：2025年12月20日(土)〜25日(木)
提供時間：18時30分〜、21時〜の2部制
金額：3万円(別途サービス料金15％)
※席の指定はできない。滞在時間は2時間制
※窓際の席、ラウンドソファ席は別途チャージ1人5000円が必要
■期間中に開催のイベント
■六本木天文クラブ〜星空の夕べ「ふたご座流星群観望会」
三大流星群のひとつであり、一年で最もおすすめの流星群である「ふたご座流星群」を、星空の専門家による解説を聞きながら観望できる特別イベント。けやき坂コンプレックス屋上庭園で、東京の夜景の上を流れる流星との出合いを楽しもう。
日時：2025年12月14日(日)20時〜22時
場所：けやき坂コンプレックス屋上庭園
※事前予約制(東京シティビューWebサイトで受付)
■東京シティビューのギャラリースペースでは「30周年記念展『ALL OF EVANGELION』」開催
展望台からの絶景を背景にエヴァンゲリオン初号機の大型フィギュアが印象的に展示されたエントランスから始まり、シリーズの原点であるTVシリーズの設定や新劇場版シリーズの原画など、実際に放送された映像の制作資料をこれまでにない規模で展示。壮大な世界観がどのように作られたのかを垣間見ることができる展覧会。
会期：2025年11月14日(金)〜2026年1月12日(祝)
場所：東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)
※東京シティビュー展望台の入館券で、30周年記念展「ALL OF EVANGELION」の展示エリアに入場可能。ただし30周年記念展「ALL OF EVANGELION」の物販コーナーは利用不可
今回の企画について担当者に話を聞いてみた。
ーー今回の企画の狙いは？
冬の六本木を象徴するイベントとして、多くの方に心温まる時間を過ごしていただけるよう、けやき坂や66プラザなど街全体を光で包み込むイルミネーションを実施いたします。また、クリスマスマーケットも併せて開催、訪れる方々の心に残る冬の思い出をお届けします。
ーー今回の企画のイチオシは？
東京を一望する夜景と、温かな光をまとうクリスマスツリーのコントラストが最大の見どころです。さらに、撮影した写真で参加できるフォトキャンペーンや、同フロアで楽しめる特別なクリスマスディナーもイベントならではの魅力となっています。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
夜景が美しく見える季節に、空に近い展望台で特別なクリスマスをお楽しみいただけます。都心のきらめきと幻想的な空間が織り成す、ここでしか味わえない"冬の思い出"を作りに来てください。
■「六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー」基本情報
名称：東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)
住所：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階
電話：03-6406-6652(受付時間10時〜20時)
営業時間：10時〜22時(最終入館21時30分)
※12月23日(火)〜25日(木)は10時〜23時(最終入館22時30分)
料金：【当日券】一般2400円、学生(高校生・大学生)1700円、子ども(4歳〜中学生)1100円、シニア(65歳以上)2100円
※チケットは専用オンラインサイトまたは施設入口の券売機、窓口で購入可能
※諸事情により営業時間の変更やクローズする場合あり。最新情報は公式サイトで確認を
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
