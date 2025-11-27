【仕事にならない】在宅ワーカーに襲いかかる「猫の激しい妨害」！6,000人を笑わせた激かわアピールの瞬間【ママリ】

在宅ワークの“かわいい妨害”に6千いいね！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはクウとカイ(@kunyan_kainyan)さんが投稿したある写真。普段はツンと澄ましていて、なかなかこちらの思い通りにはいかない猫ちゃん。でも、ひとたび“構ってモード”にスイッチが入ると、今度は目を離せないほどの甘えっぷりを見せてくれる、そんなギャップもまた、猫ならではの魅力ですよね。無言でじっと見つめてきたり、物理的に仕事を妨害してきたり、その一生懸命さに、つい手を止めてしまう飼い主さんも少なくないはずです。





今回ご紹介するのは、投稿者・クウとカイさんのもとにやってきた、構って全開モードの猫ちゃん。その行動がとてもユニークで、見た人たちをクスッと笑わせてくれました。。

©kunyan_kainyan

仕事中の構え！アピールが激しい



（定時は過ぎている）

「構ってー！」と声が聞こえてきそうな、激しいアピールに思わず笑ってしまいそうです。仕事中はきっと我慢して待っていたのでしょうね。定時を過ぎても、頑張りすぎている飼い主さんを心配してくれたのかもしれません。この構ってアピールがあったから、仕事の区切りをつけられたなら、猫ちゃんもアピールをした甲斐がありましたね。



この投稿には「目力、強すぎ」「定時過ぎてますよ！」などのリプライが寄せられました。猫ちゃんの激しいアピールがおもしろかわいい投稿でした。

どんな寝相？カーテンから足だけ“ひょっこり”出してる愛犬の写真に1万いいね

ご紹介するのはルーナ🐾レオ(@Luna_husky0603)さんが投稿したある写真です。例えば、かくれんぼの歌にあるように、動物たちが上手に隠れたつもりでも体の一部が見えてしまうのは、とても可愛らしいですよね。



かわいいあんよ（足）やしっぽがちらっと見えている様子は、想像するだけでも微笑ましいものです。今回は、そんな「かわいいチラ見せ」が捉えられた投稿をご紹介します。

©Luna_husky0603

足がでてますよ～（寝てます）

ひょこっと見えている足のおかげで、どこにいるのか一目瞭然。あそこで気持ちよさそうにくつろいでいる（寝ている）のかと思うと、とてもかわいらしいですよね。体をカーテンですっぽり隠している（つもりの）ようですが、これではすぐに見つかってしまいますね。もし一緒にかくれんぼをしたら、あっという間に見つけられてしまいそうです。



この投稿は1万いいねという大きな反響がありました。こんなにかわいいあんよが見えていると、ついちょっかいを出したくなりそうです。愛犬の、かわいい「隠れたつもり」の安眠時間。愛おしくて構いたくなる気持ちをぐっと堪えて、そっと見守ってあげたいですよね。

【感動の再会】1ヶ月ぶりにパパが帰宅！喜び爆発の大型犬がかわいすぎて1.9万いいね

ご紹介するのはディッパー(@Dipper1114)さんが投稿したある写真。ワンちゃんは、素直に感情を表現してくれます。全身で喜んでくれるときは、飼い主にとって大きな幸せを感じるでしょう。ワンちゃんの魅力とも言えますよね。



実はワンちゃんはとても寂しがり屋。だから、大好きな飼い主とは本当はずっと一緒にいたいのです。投稿者のディッパーさん。仕事の都合でしばらく会えなかったパパと愛犬が久々の対面です。さて、どのくらい喜んでくれるのでしょうか。

©Dipper1114

ディッパー「パパ帰ってきたｯｯｯ！！！」😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂



3月からアラスカのガイドに行っていて、約１ヶ月ぶりの再会で大興奮のディッパー

こんなに全力で喜んでくれるなんて、飼い主冥利に尽きますよね。パパだって会えない間寂しかったはずです。だけどワンちゃんの方がその何倍も寂しさを我慢していたのかもしれないですよね。2人の喜びが伝わり、胸がじんわりと温かくなります。



この投稿に「ピーピー鳴いててかわいい」「その子なしの生活には戻れないですよね」などのリプライが寄せられました。やっと会えた大好きな人との再会。見ていて思わず涙が出そうになりますね。とてもほっこりする投稿です。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）