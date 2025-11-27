【アイリス X4 Ver.】 2026年5月 発売予定 価格：9,020円

コトブキヤは、プラモデル「アイリス X4 Ver.」を2026年5月に発売する。価格は9,020円。

本製品は、スピーディーなアクションや、深みのある世界観が人気を博し、新たなブランドとして確立した「ロックマンX」シリーズより、レプリフォースの若き士官・カーネルの妹「アイリス」をプラモデルで表現したもの。

CAD設計による精密な可動設計と設定画像をもとにプロポーションを徹底追及した造形により、ゲーム中の様々なポーズを再現可能で、3種の表情パーツや豊富な差し替えハンドパーツにて劇中の様々なシチュエーションを楽しむことができる。

「アイリス X4 Ver.」

仕様：プラモデル スケール：ノンスケール サイズ：全高 約135mm 素材：PS、ABS、POM、PVC 付属品差し替え顔パーツ3種（通常、右目線微笑み、左目線困り顔）差し替えハンドパーツ5種（握り手、平手A、平手B、添え手、武器持ち手）

(C)CAPCOM

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また、撮影用に塗装されております。