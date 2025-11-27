“ガチャ好き”山本美月、自宅に飾ったカプセルトイの数々を公開 家のいたるところにズラリ“収納術”に反響「うっわー」「見てるだけでも楽しいし、可愛い」
俳優・瀬戸康史（37）の妻で俳優の山本美月（34）が26日、自身のインスタグラムを更新。「よく聞かれるので、私のカプセルトイの収納の話」と書き出し、自宅でコレクションしているカプセルトイの数々を披露した。
【写真一覧】「うっわー」「見てるだけでも楽しいし、可愛い」山本美月の“カプセルトイ収納術”
山本は、“ガチャガチャ好き”を公言する1人。今年3月にゲスト出演した『シルバニアファミリー40周年事業発表会』では、自身の「キダルト（子ども（Kid）と大人（Adult）を組み合わせた言葉。大人になっても子どもの心を持ち続けている人）」的な活動について、「私はカプセルトイがすごく好きで、よく一人で回しています」と明かしていた。
投稿では5枚の写真をアップし、それぞれ説明しながら収納テクニックを紹介。1枚目の「1．壁に居る子たち」の写真には、壁の飾り棚にハシビロコウやレッサーパンダなどの動物中心のトイの中にバルタン星人が紛れ込み、ユニークなセレクションになっている。
2枚目は「2．食器棚に居るメルヘンな子たち」と食器棚に飾ったカプセルトイを。
3枚目は「3．アクリルの棚に並ぶスタメンたち（入れ替わり有)」と話し、透明のアクリル棚にズラリと並べられた“本気”のコレクションを公開した。
4枚目、5枚目については「4．スタメン以外の子たちは、大きな缶の中に。パーツがバラバラにならないよう、3種類くらいの袋を常備して、それぞれ合うサイズに詰めてる」「5．キーホルダー中心の缶の中身。カプセルトイだけじゃない」と説明。どちらも愛好家ぶりが光る収納方法となっている。
コメント欄には「うっわー」「見てるだけでも楽しいし、可愛い」「宝物感にあふれている〜」「素敵」「収納、参考になります」など、驚きと称賛、そして収納術を参考にしたいという声が多数寄せられている。
【写真一覧】「うっわー」「見てるだけでも楽しいし、可愛い」山本美月の“カプセルトイ収納術”
山本は、“ガチャガチャ好き”を公言する1人。今年3月にゲスト出演した『シルバニアファミリー40周年事業発表会』では、自身の「キダルト（子ども（Kid）と大人（Adult）を組み合わせた言葉。大人になっても子どもの心を持ち続けている人）」的な活動について、「私はカプセルトイがすごく好きで、よく一人で回しています」と明かしていた。
2枚目は「2．食器棚に居るメルヘンな子たち」と食器棚に飾ったカプセルトイを。
3枚目は「3．アクリルの棚に並ぶスタメンたち（入れ替わり有)」と話し、透明のアクリル棚にズラリと並べられた“本気”のコレクションを公開した。
4枚目、5枚目については「4．スタメン以外の子たちは、大きな缶の中に。パーツがバラバラにならないよう、3種類くらいの袋を常備して、それぞれ合うサイズに詰めてる」「5．キーホルダー中心の缶の中身。カプセルトイだけじゃない」と説明。どちらも愛好家ぶりが光る収納方法となっている。
コメント欄には「うっわー」「見てるだけでも楽しいし、可愛い」「宝物感にあふれている〜」「素敵」「収納、参考になります」など、驚きと称賛、そして収納術を参考にしたいという声が多数寄せられている。